РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В Подольске 8 и 9 февраля проведут экологическую акцию «Наш двор - за раздельный сбор мусора» по сбору макулатуры, батареек и крышек от пластиковых бутылок, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

«Интернет-провайдер «Орбита» вместе с управляющей компанией «Любимый дом» 8 и 9 февраля с 12:00 до 16:00 будет проводить акцию «Наш двор - за раздельный сбор мусора», - говорится в сообщении.

В обмен на крышки от пластиковых бутылок, макулатуру, чистую пластиковую упаковку и батарейки участникам акции будут раздавать подарки.

Проходить мероприятие будет по адресу: Бородинский бульвар, дом 7, строение 2.