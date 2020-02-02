РИАМО - 2 фев. После открытия пересадочного узла между станцией Московского центрального кольца (МЦК) «Лихоборы» и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги в три раза увеличилось количество пассажиров, использующих данную пересадку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы начали пересаживаться с НАТИ на «Лихоборы». Это 12 тысяч человек, которые не доехали до «Комсомольской». Там сразу стало свободнее на 4-5%. Может быть, это сложно физически ощутить, но каждый процент дорогого стоит. Мы запустили его, на следующий день в три раза количество людей, которые пошли на пересадку, увеличилось - было 6 тысяч, стало около 20 тысяч за первый день, представляете какой поток», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что запуск пересадочного узла, который связывает платформу НАТИ и станцию Московского центрального кольца «Лихоборы», является завершающим этапом интеграции МЦК.

«На самом деле, что произошло: к Московском центральному кольцу присоединилось целое направление Октябрьской железной дороги. Это дорога на Санкт-Петербург, соответственно, Зеленоград, Химки, огромное количество других городов, в том числе и Тверь. <…> Что касается МЦК, это последний большой проект, интеграцию мы по сути дела завершаем переходом НАТИ и «Лихоборы», - добавил Собянин.