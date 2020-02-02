РИАМО - 2 фев. С воскресенья повысился сбор для получения шенгенской визы, а также изменились условия подачи заявления, сообщает Газета.ru.

«Теперь заявление на визу можно будет подать за полгода до запланированной поездки, при этом сделать это можно будет в электронном виде», -говорится в сообщении.

Также повысился визовый сбор. Ранее он составлял 60 евро, теперь за визу нужно будет заплатить 80 евро. Увеличение стоимости связано с тем, что сбор не покрывал расходы на обработку заявок из-за инфляции.

Те, кто часто посещает страны Шенгенской зоны и имеет положительную историю путешествий, будут выдаваться визы на многократный въезд. Срок действия таких виз будут повышаться от одного до пяти лет.