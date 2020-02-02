РИАМО - 2 фев. В квартире на 19-м этаже на улице Веерной в столице произошел пожар, в ходе тушения огня были спасены трое взрослых и два ребенка, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

1 февраля в 23:34 поступила информация о пожаре по адресу: улица Веерная, дом 20. Возгорание произошло в одной из квартир на 19-м этаже 22-этажного жилого дома.

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 19 и 20 этажей были спасены пять человек, из них двое детей, - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание в 00:06.