РИАМО - 2 фев. В легкоатлетическом манеже «Олимпийский центр имени братьев Знаменских» в столице прошел зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» (ГТО), нормативы сдали порядка тысячи школьников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ребята сдают ряд нормативов, призванных тестировать их общее физическое состояние. Добиться лучшего результата, получить золотой значок ГТО - это сильная мотивация для ведения здорового и активного образа жизни», - сказала руководитель отдела ГТО Центра патриотического воспитания и школьного спорта Яна Климанова.

В фестивале приняли участие как совсем юные москвичи и школьники, так и люди зрелого возраста. Спортсмены сдавали следующие нормативы: бег, прыжок в длину, отжимание, стрельба, подтягивание и другие.

В центре имени братьев Знаменских восьмикратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Наталья Назарова провела для всех желающих мастер-класс. Она рассказала о пользе здорового образа жизни и занятий спортом.