РИАМО - 2 фев. В День сурка в Московском зоопарке сурки не проснулись, для байбаков характерна длительная спячка, чем для их американских сородичей, сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.

День сурка - это традиционный народный праздник в США и Канаде, который отмечают 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

«На территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок - лесной, а российский - степной (его второе название - байбак). Для последнего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев», - говорится в сообщении.

В этом году сурки Московского зоопарка - самец Арчи и самки Сара и Нагайна - залегли в спячку в середине сентября. Самки перестали появляться с конца августа, а самец продолжал обходить свои владения. Перед спячкой Арчи был медлительным и сонным, у зверька также наблюдался сниженный аппетит.

Сурки могут появиться из норы до конца зимы, если в феврале будет потепление, но, скорее всего, они проспят до марта. И полюбоваться сурками в зоопарке можно буде только весной.