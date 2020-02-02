РИАМО - 2 фев. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении на территории промзоны в Раменском городском округе, общая площадь пожара составила свыше 2 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В воскресенье в 02:16 от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Раменского МПСГ поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Раменский городской округ, деревня Островцы, Тураевское шоссе, дом 17, промзона.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, горение внутри склада на площади 1 тысячи квадратных метров. В 03:20 РТП-1 объявил повышенный ранг пожара №2. В 03:38 – отмена повышенного ранга пожара №2, выезд на пожар 1 БИС. В 03:50 – локализация пожара на площади 2070 квадратных метров. В 05:04 – ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Эвакуация людей не проводилась. В ликвидации возгорания участвовали 80 человек и 18 единиц техники.