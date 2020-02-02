РИАМО - 2 фев. В бане в деревне Бельское Талдомского городского округа произошел пожар на площади 20 квадратных метров, в результате возгорания погибли два человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В воскресенье в 01:55 на ЦППС Талдомского МПСГ поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Талдомский городской округ, деревня Бельское, СНТ «Океан», участок 618.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение бани по всей площади – 20 квадратных метров, угроза распространения на соседние строения отсутствует. В 02:20 – пожар локализован на площади 20 квадратных метров; В 02:30 – ликвидация открытого горения. В 02:45 – обнаружение фрагментов тел двух погибших. В 03:00 – ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали 18 человек и шесть единиц техники.