РИАМО - 2 фев. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с небольшими осадками, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будут идти осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0 – плюс 2, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 730 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 85%.

Синоптики отмечают, что в регионе сохранится аномально теплая погода на фоне низкого атмосферного давления. Относительная влажность воздуха повышена, что сохраняет дефицит кислорода в воздухе. По медицинской оценке, такие погодные условия являются неблагоприятными с высоким патогенным влиянием на организм. У метеочувствительных людей с хроническими соматическими заболеваниями такие погодные условия вызывают ухудшение самочувствия.

«Психологический дискомфорт и учащения симптомов вегетативных нарушений могут развиваться и у практически здоровых людей, особенно с явлениями переутомления, вегето-сосудистыми реакциями и синдромом хронической усталости. Медикаментозная терапия, полноценный отдых, поливитамины и адаптогены, общеукрепляющие процедуры помогут легче переносить влияние таких внешних погодных условий», - добавляют специалисты.