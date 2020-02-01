РИАМО - 1 фев. В Москве мужчина бросил ребенка одного в автомобиле и ушел, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент случился на улице Авиамоторная. Мужчина оставил на полдня ребенка в машине и исчез.

«28 января поступило сообщение от женщины о том, что ее муж недоступен. Сотрудники полиции нашли ребенка, машину. Дело передали другому ведомству для проведения проверки», - сказал собеседник агентства.

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