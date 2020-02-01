РИАМО - 1 фев. В столице на Бескудниковском бульваре вечером в субботу произошла авария, один человек пострадал, сообщается в Twitter–аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 20:23 на Бескудниковском бульваре в районе дома 48 произошло ДТП. Водитель, управляя легковым автомобилем, не справился с управлением и наехал на матчу городского освещения. В результате ДТП водитель пострадал», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.