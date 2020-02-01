РИАМО – 1 фев. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, в котором она предстала в необычном гриме, сообщает Nation News.

«Решила показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!» — написала Собчак.

Также она заинтриговала пользователей, написав в хештегах «Скоро что-то будет».

Некоторые подписчики похвалили ее за остроумие и отметили, что она хорошо выглядит даже в таком гриме. Другие предположили, что своим видом Ксения собирается «отпугивать коронавирус».

Ранее Собчак покинула борт самолета в аэропорту Внуково после 1,5-часовой задержки вылета. Телеведущая заявила, что не будет ждать «пролета начальников». На нее составили протокол.