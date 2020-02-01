РИАМО - 1 фев. Подозреваемого в избиении 17-летней девушки задержали в Подмосковье, жительница города Куровское Орехово-Зуевского городского округа скончалась 19 января в больнице, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД знакомый погибшей 1983 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Мужчина, по имеющимся данным, 11 января около 20:00 избил девушку из-за ссоры.

Следственным отделом по Орехово-Зуеву ГСУ Следственного комитета РФ по Подмосковью 31 января возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.