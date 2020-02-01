РИАМО – 1 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке безвизовых поездок для граждан Китая, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Ограничение связано со вспышкой коронавируса в КНР.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции <…> временно приостановить безвизовые туристические поездки, предусмотренные соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года», — говорится в документе.

Согласно документу, МВД и МИД должны временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию из Китая.

Также Мишустин поручил временно ограничить движение граждан Китая через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с Монголией.

В Китае в конце 2019 года начал распространяться коронавирус. На данный момент умерло свыше 250 человек, число заболевших составляет более 11 тысяч человек. В субботу президент РФ Владимир Путин поручил привлечь самолеты военно-космических сил РФ к эвакуации россиян из КНР.

Ранее в России зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. Заболевшие находятся в Забайкалье и Тюменской области.

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