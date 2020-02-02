РИАМО - 2 фев. В воскресенье будут работать Шипиловский и Гагаринский ЗАГСы столицы, церемонии бракосочетания проведут в пяти отделах ЗАГС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Молодожены любят выбирать красивые сочетания цифр для регистрации брака. 2 февраля 2020 года выпало на воскресенье — официальный выходной у отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания.

«Во Дворцы бракосочетания №№ 1, 3 и 5 уже подали максимальное количество заявлений. В день четырех двоек там зарегистрируют более 90 браков. Мы решили открыть 2 февраля 2020 года еще два отдела ЗАГС — Шипиловский и Гагаринский», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания традиционно работают со вторника по субботу. Торжественные регистрации в отделах ЗАГС проходят только в пятницу и субботу, а во Дворцах бракосочетания — в любой день.

В июле на ежедневный режим работы перешел Дворец бракосочетания №3. А с 1 декабря семь дней в неделю работает Дворец бракосочетания №1.

Следующая красивая дата — 20 февраля 2020 года — выпадает на четверг. Церемонии бракосочетания в этот день пройдут во всех отделах ЗАГС.