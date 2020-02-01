РИАМО - 1 фев. Распространенная в интернете информация о том, что столичные школы массово закрываются, не соответствует действительности, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

Информация о закрытии всех столичных школ ранее появилась в Сети.

«При этом пользователями цитировались документы 2011 года. Классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, стандартной для этого времени года. Традиционно, если в школе болеют или отсутствуют более 20-25% детей, учреждение самостоятельно принимает решение о закрытии на карантин», - сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание, что традиционная сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к китайскому коронавирусу.

В Московском регионе случаев заболевания коронавирусом на сегодняшний день не зафиксировано.