РИАМО - 1 фев. Патриарх Кирилл выступил с предложение добавить в преамбулу Конституции РФ упоминание Бога, передает РИА Новости.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», - заявил патриарх.

При этом он призвал представителей других конфессий посодействовать тому, чтобы в Конституции РФ присутствовала идея Бога, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.

«Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом», - заключил патриарх Кирилл.

Поправки к Конституции президент РФ Владимир Путин анонсировал во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их предлагается вынести на общероссийское голосование.

Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок Андрей Клишас отметил, что проголосовать можно будет только за или против всего пакета поправок сразу.