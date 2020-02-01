РИАМО – 1 фев. Участница телепроекта «Дом-2» Саша Черно решила развестись со своим супругом Иосифом Оганесяном, сообщает Nation News.

Женщина находится в положении, она должна родить летом этого года.

«А теперь я не одна, а с малышом. Всегда боялась быть матерью-одиночкой. Держать рядом с собой я кого-либо не стану», — написала Черно на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что в последние месяцы супруг часто говорил ей про развод. Черно сказала, что Оганесян просто не знает, как от нее уйти, чтобы не выглядеть в глазах других мерзавцем. Также она заявила, что уважает его выбор ведь он всегда хотел жить сам по себе, и отпускает его со спокойной совестью.

Многие подписчики Черно поддержали ее решение, отметив, что ей нужно уважать себя и думать о ребенке.