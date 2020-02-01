РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 14-летнюю девочку, местонахождение которой с 27 января неизвестно, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Кристина Денисова Бзовик в подмосковных Люберцах. С 27 января ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост девочки 172 сантиметра, она плотного телосложения, волосы светло крашенная, глаза зеленые.

Была одета в голубую куртку, серые спортивные штаны с полосками, белые кроссовки с надписью «Fila».

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.