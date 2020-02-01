РИАМО - 1 фев. Популярная российская певица МакSим уходит в бессрочный отпуск, однако в скором времени состоится релиз трека «Преданным», передает Газета.ru.

По словам директора артистки Маргариты Соколовой, причиной для ухода со сцены на неопределенный срок стало состояние здоровья певицы и травмы, которые она получила в автомобильной катастрофе в апреле 2019 года.

«Мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня», — написала Соколова на своей странице в Instagram.

Она извинилась перед поклонниками певицы за отмену предстоящих концертов и мероприятий, а также попросила с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально.