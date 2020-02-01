РИАМО - 1 фев. Уже осенью 2020 года может состояться долгожданный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает Газета.ru.

Ранее Макгрегор одолел в поединке Дональда Серроне. Ирландец встретится с победителем предстоящего боя — Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Если россиянин победит Фергюсона, то фанаты ММА смогут увидеть долгожданный бой-реванш.

«Рамадан начнется сразу после боя Хабиба и Тони. Он будет ждать его окончания, так что речь идет об осени», — заявил глава UFC Дана Уайт.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года, тогда россиянин одержал победу.