РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. В подмосковном Подольске на улице Кирова 60-летний водитель Mitsubishi ночью насмерть сбил пешехода, он шел по регулируемому переходу на красный сигнал светофора, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«1 февраля около 02:00 водитель Mitsubishi 1960 года рождения на улице Кирова совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому переходе на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пешеход 1978 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте», - сказала сотрудница.

По словам знакомых погибшего, у него осталось трое детей.