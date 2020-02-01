РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. В микрорайоне Кузнечики Подольска строят две школы на 1 100 мест, подрядчик отстает от графика и на одной школе начал земляные работы, а на другой приступит к ним только к 10 февраля, это вызвало критику представителей власти, сообщается в группе «Официальный Подольск».

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск Сергей Цаплинский провел оперативное совещание с представителями генерального подрядчика ООО «Триумф» на строящихся общеобразовательных школах на 1 100 мест в микрорайоне Кузнечики на Армейском проезде, 5, и Флотском проезде, 9.

«В настоящее время на объекте на Армейском проезде провели работу по установке временных ограждений и начали земляные работы. На объекте по Флотскому проезду планируется завершение работ по установке временного ограждения и начала земляных работ к 10 февраля», - говорится в сообщении.

Цаплинский критически высказался в адрес представителей ООО «Триумф» в связи с отставанием производимых работ от общего графика.