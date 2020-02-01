РИАМО – 1 фев. Для эвакуации россиян из Китая задействовано пять самолетов ВКС РФ, на борту будут находиться вирусологи, сообщает ТАСС.

В Китае в конце 2019 года начал распространяться коронавирус. На данный момент умерло свыше 250 человек, число заболевших составляет более 11 тысяч человек. В субботу президент РФ Владимир Путин поручил привлечь самолеты военно-космических сил РФ к эвакуации россиян из КНР. Министр обороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации.

«В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолетов ВКС России. На каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 - в Ухане.

Ранее в России зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. Заболевшие находятся в Забайкалье и Тюменской области.

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