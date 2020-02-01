РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. В подмосковном Подольске учителем года стала преподаватель русского языка и литературы Олеся Честных, воспитателем года стала инструктор по физической культуре Людмила Еремина, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске подвели итоги муниципального этапа профессиональных конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года». В конкурсе приняли участие 29 педагогов. Визитные карточки на сцене представили восемь финалистов со своими воспитанниками.

«Первое место в конкурсе «Учитель года» заняла учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №6 Олеся Честных. Лучшей в конкурсе «Воспитатель года» признана инструктор по физической культуре МДОУ №40 «Капелька» Людмила Еремина», - говорится в сообщении.

Победителей и еще 11 лауреатов конкурса наградили почетными грамотами, ценными призами и сертификатами на сумму 30 и 50 тысяч рублей. Церемонию награждения провели первый заместитель главы администрации городского округа Подольск Виктор Чуб и депутат Московской областной думы Павел Максимович.

Педагоги подготовили выступления под девизом «В мастерстве учителя - успех каждого ученика: вместе идти вперед, не останавливаясь на достигнутом».