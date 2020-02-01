РИАМО - 1 фев. В столице потушили пожар на складе по Сигнальному проезду, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14:09 в субботу. Загорелся подвал складского здания по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 20. Площадь пожара составила около 70 квадратных метров.

«В 16:42 пожар был локализован, а в 16:49 – ликвидирован. Со слов администрации объекта, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, здание самостоятельно покинули 12 человек», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не было.

Ранее на участке Сигнального проезда из-за пожара ограничили движение.