РИАМО – 1 фев. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации, сообщает Газета.ru.

По словам Путина, подвижническая работа патриарха была заметна для общества за эти годы.

«Большое вам спасибо за все: за любовь и к вере, и к Отечеству. Поздравляю вас!» — сказал Путин.

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина и заявил, что должен служить Богу и заботиться о духовном состоянии людей. Также, по словам патриарха, в стране «служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями».

Патриарха поздравил и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Сердечно желаю Его Святейшеству доброго здоровья, крепости духа, благополучия и помощи от Господа в созидательных делах!» — написал Шапошников на своей странице в Twitter.

Поздравление написал также председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Ваше Святейшество, желаю Вам укрепления духовных и телесных сил, благословения Божия на все многогранные и многообразные труды во благо Церкви, народа и государства, а также радости о Господе на многая и благая лета», — написал Брынцалов на своей странице в Instagram.