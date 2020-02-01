РИАМО - 1 фев. Российский хоккеист, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин единолично занял восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, передает Газета.ru.

Ранее россиянин оформил дубль в матче против клуба «Оттава Сенаторз». Он забросил в ворота свои 694-ю и 695-ю шайбу в НХЛ.

«На девятой строчке теперь находится шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье, выступавший в заокеанской лиге в период с 1979 по 2004 год. Седьмое место в настоящее время занимает Майк Гартнер, выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», - отмечается в материале.

Чтобы выйти на седьмое место, Овечкину нужно забросить еще 14 шайб.

У канадца Уэйна Гретцки, который находится на первом месте в списке, на счету 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ.