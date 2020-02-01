РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. В субботу утром жители подмосковных Люберец провели акцию протеста против вырубки деревьев на Октябрьском проспекте, сообщается в Instagram-аккаунте mylubertsy.

В субботу начались работы по вырубке деревьев в рамках реконструкции.

«Поступало заявление о том, что жители препятствуют вырубке деревьев по Октябрьскому проспекту, на место выехали сотрудники полиции. Нарушения общественного порядка не зафиксировано», - сказал «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

По его словам, по данному факту проводится проверка.