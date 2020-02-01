РИАМО - 1 фев. Министерство транспорта России разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают ужесточение наказаний за ряд нарушений ПДД для водителей общественного транспорта и такси, сообщает Газета.ru.

Соответствующий документ появился на сайте проектов нормативных правовых актов.

«В частности, за езду на автомобиле с неисправными тормозами или рулевым управлением предлагают повысить штраф с 500 рублей до 1 тысячи рублей, за проезд на красный свет с 1 тысячи рублей до 2 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Также предлагают увеличить штраф за разворот или за поворот налево в запрещенном месте до 2–3 тысяч рублей. Тех, кто спровоцировал ДТП с пострадавшими, предлагается штрафовать на 5–10 тысяч рублей или лишать прав на срок от года до двух лет.