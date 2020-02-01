РИАМО - 1 фев. В Москве на Сигнальном проезде произошел пожар, из-за этого ограничено движение в сторону 1-го Алтуфьевского путепровода, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

Пожар произошел в подвале складского здания. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 12 человек. Информации о пострадавших нет.

«Движение по Сигнальному проезду в сторону 1-го Алтуфьевского путепровода осуществляется по одной полосе в связи с возгоранием по адресу Сигнальный проезд, дом 16, строение 19», — говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательнее.