На Калужском шоссе в Москве произошло столкновение автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Неуправляемый автобус наехал на женщину с ребенком в Москве. ВИДЕО>>
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|Ветер
|З 9 м/с
На Калужском шоссе в Москве произошло столкновение автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Неуправляемый автобус наехал на женщину с ребенком в Москве. ВИДЕО>>
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