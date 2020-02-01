РИАМО - 1 фев. Пожар произошел в столице по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 20, подробности выясняются, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 14:09 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре. <…> По предварительной информации, происходит загорание в подвале складского здания», - говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 12 человек. Информации о пострадавших нет.