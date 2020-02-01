РИАМО - 1 фев. В поликлиниках Москвы в период с 3 по 8 февраля пройдет ряд открытых лекций и школ здоровья, на которых горожанам расскажут о здоровом образе жизни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Врачи также расскажут о профилактике и лечении инфаркта и рака, а также о правильном питании», - говорится в сообщении.

Школу здоровья проведут 3 февраля в городской поликлинике № 52 по адресу: Медынская улица, дом 7, корпус 1. Там расскажут о принципах здорового образа жизни, правильного питания и физической активности. Начало в 10:00.

Лекции о профилактике и лечении онкозаболеваний проведут 4 февраля на базе филиала № 2 городской поликлиники № 6 по адресу: 3-й Михайловский переулок, дом 22.

Школа профилактики сахарного диабета состоится в городской поликлинике № 201, а школа профилактики инфарктов будет работать 6 февраля в филиале № 1 консультативно-диагностической поликлиники № 121.

8 февраля пройдет День открытых дверей в детской стоматологии поликлиники № 46, которая находится по адресу: Новогиреевская улица, дом 17.