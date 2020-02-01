РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. На территории подмосковного Подольска продолжают ликвидировать последствия снегопада, более 600 дворников и около 70 единиц техники убирают дворы, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время 638 дворника, 69 единиц техники, 20 единиц средств малой механизации задействовали на уборку дворовых территорий после оповещения в мобильном приложении», - говорится в сообщении.

Производится очистка входных групп многоквартирных домов, тротуаров, мест с наибольшей проходимостью людей, детских игровых площадок.



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