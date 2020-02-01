РИАМО - 1 фев. Старший тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о 15-летнем игроке Владиславе Торопе, которого привлекли для работы в первой команде, сообщает Газета.ru.

Овчинников заявил, что подключение к первой команде – продуманный шаг для молодого вратаря.

«Мы пошли на этот ход абсолютно осознанно, так как Влад своим талантом и трудолюбием полностью заслужил возможность тренироваться с главной командой», — сказал Овчинников.

Он добавил, что тренерский штаб не забывает об учебе голкипера. Если у Торопа упадет успеваемость, его вернут в молодежную команду.

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