РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Подольское предприятие АО ОКБ «Гидропресс» отгрузило запчасти для атомных электростанций (АЭС) в Индии и России, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Подольское предприятие АО ОКБ «Гидропресс» отгрузило 232 прокладки из расширенного графита для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии. Несколькими днями ранее также 442 прокладки отгрузили для второго энергоблока Балаковской АЭС», - говорится в сообщении.

Прокладки из расширенного графита различного типоразмера используются для герметизации узлов уплотнений оборудования реакторных установок с водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР) действующих и вновь вводимых энергоблоков в России и за рубежом. Прокладки из расширенного графита могут применяться в тепловой энергетике, нефтехимической промышленности, автомобилестроении.

АО ОКБ «Гидропресс» осуществляет сложный комплекс конструкторских, расчетно-теоретических, экспериментально-исследовательских и производственных работ по созданию реакторных установок для АЭС различного назначения, обладающих свойствами повышенной безопасности, надежности и экономичности.