РИАМО - 1 фев. Эстрадный певец Алексей Чумаков считает, что участие в конкурсе «Евровидение» вполне мог бы принять Александр Панайотов, передает Nation News.

Ранее продюсер Игорь Крутой назвал вероятным участие Панайотова в конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в нидерландском Роттердаме в середине мая. Чумаков согласен с этим выводом.

«Саша очень стремился туда, и стремится, и я думаю, что сейчас самое время и место — он прекрасный артист и потрясающий певец. И самое главное, он преисполнен желанием, а это очень важно, поэтому я желаю Саше гигантского успеха и привезти Евровидение в Россию. Саша очень подходит под кандидатуру, и лучше его я никого сейчас не вижу. В этом смысле я с Игорем Яковлевичем абсолютно солидарен», — отметил Чумаков.

Панайотов — экс-участник «Голоса». Ранее он уже изъявлял желание поучаствовать в «Евровидении». Более того, в 2009 году он имел большие шансы на участие, но тогда Россию представила Анастасия Приходько. Она заняла лишь 11-е место.