РИАМО - 1 фев. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ, согласно которому самолеты военно-космических сил РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая, где отмечается вспышка нового вируса, передает ТАСС.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент умерло свыше 250 человек, число заболевших составляет более 11 тысяч человек. Эпидемию назвали медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. В РФ также выявили случаи заражения.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина, к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 - в Ухане.