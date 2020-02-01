РИАМО - 1 фев. Спасатели ликвидировали возгорание, которое произошло на территории комплекса бань по адресу: Москвы, Большой Волоколамский проезд, дом 16, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Первое сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве в 12:07. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 13:08 минут пожар был локализован, а в 13:31 — ликвидирован», - отмечается в материале.

По имеющимся данным, все люди были эвакуированы из здания. Сообщений о пострадавших нет.