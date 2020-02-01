РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 фев. Лесную зону уберут от мусора и валежника в Кузьминском лесопарке подмосковных Котельников, сообщил глава городского округа Котельники Андрей Булгаков.

В субботу в Кузьминском лесопарке на стадионе «Здоровье» состоялся организованный митинг в защиту сохранения лесопарка. В восточной части леса много мусора и опилок. Также на участке 13 километра МКАД, встроенного в лес, собираются строить гостиничный комплекс.

«Я смотрю на все плакаты, которые вы держите в руках и со всеми я согласен. Самое важное создать реальную инициативную группу. Планы у администрации Котельников по Кузьминскому лесу одни, мы ставим задачу привести в порядок саму лесную зону, убрать валежник и заняться рекреацией территории. Исключение - это стадион «Здоровье» при поддержке жителей на стадионе хотим разместить ядро для занятий футболом, хоккеем и волейболом. Остальных желаний, планов, связанных с вырубкой леса или размещением здесь коммерческих объектов, нет», - сказал Булгаков.

По его словам, в генплане написано, что Кузьминский лесопарк в своих границах является землями леса и такими останутся.

«Я как глава буду это защищать. Для того, чтобы лесопарк по всем нормативам содержать нужно привести его в порядок», - завершил глава Котельников.