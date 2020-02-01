РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Сотрудник Подольского научного центра Федерального института животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста рассказал о сбалансированном питании крупного рогатого скота на выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020», сообщается на сайте администрации горокруга.

XXV Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020» проходила с 28 по 30 января на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Активное участие в ней приняли более 450 компаний из 24 стран мира – Австрии, Белоруссии, Нидерландов, Франции, Чехии, Швейцарии, Польши, а также 39 субъектов Российской Федерации. В экспозиции выставки были представлены образцы современного оборудования, новейшие технологии, продукция и услуги для агропромышленного комплекса.

«В рамках деловой программы с докладом «Сбалансированное питание – залог реализации генетического потенциала продуктивности» выступил главный научный сотрудник Федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Российской академии наук Роман Некрасов», - говорится в сообщении.

Также в дни функционирования торгово-промышленной выставки отечественные производители продемонстрировали передовые разработки машин и оборудования для комбикормовой, мукомольно-крупяной промышленности и животноводства.