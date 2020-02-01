РИАМО – 1 фев. В России в связи с празднованием Дня защитника Отечества в феврале будет одна четырехдневная рабочая неделя, сообщает ТАСС.

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает одна сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля», - сообщил изданию представитель пресс-службы Роструда.

После этого длинные выходные будут в марте, с 7 по 9 число, в связи с Международным женским днем. Рабочая неделя после этого также будет сокращенной.

Затем россияне смогут отдохнуть подольше в мае, с 1 по 5 число и с 9 по 11.

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