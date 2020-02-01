РИАМО - 1 фев. Из бюджета Москвы на строительство планируют выделить почти 3 триллиона рублей с 2020 по 2023 год, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



«Мы буквально вчера смотрели подробно на штабе с мэром Москвы адресную инвестиционную программу на ближайшие три года. Подробно прошлись по всем направлениям, нам понятны все задачи, а это почти 3 триллиона рублей на рубеже 2020-2023 года. Это строительство транспортной инфраструктуры, метрополитен, строительство дорог, строительство системы железнодорожного транспорта, которое связано с наземным транспортом, это мы делаем вместе с коллегами РЖД. Также огромные инвестиции в сферу здравоохранения», - сказал Бочкарев.



Он отметил, что в Москве планируют не только удержать темпы строительства, налаженные в предыдущие года, но также их наращивать.



«Поэтому штурм всех высот, которые мы себе наметили, будет продолжаться и усиливаться. Мы сейчас в группе перегруппируемся и бросим в работу все наши ударные силы», - добавил Бочкарев.