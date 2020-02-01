РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 фев. В подмосковных Котельниках жители города организуют инициативную группу граждан для решения разных вопросов во всех сферах жизни, сообщила организатор согласованного митинга в Кузьминском лесопарке Олеся Комарова.

В субботу в Кузьминском лесопарке на стадионе «Здоровье» состоялся организованный митинг в защиту сохранения лесопарка. В восточной части леса много мусора и опилок. Также на участке 13 километра МКАД, встроенного в лес, собираются строить гостиничный комплекс.

«Мы хотим создать единую инициативную группу города, состоющую из людей, которым интересно и важно будущие нашего города во всех сферах, не только в сфере экологии. Хочется, чтобы нашлись люди, готовые тратить свои силы и нервы на встречи и совещания, на деятельность общественно-полезную. После того как все выскажутся мы зачитаем резолюцию и по итогам митинга, мы хотим собрать подписи под резолюции. Это важно, этот документ передадим во все государственные органы», - сказала Олеся.