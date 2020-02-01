РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. В трех библиотеках подмосковного Подольска в субботу можно записать видеовоспоминания о родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщается на сайте администрации горокруга.

31 января за 100 дней до празднования 75-летия Великой Победы во всех городах Московской области стартовала патриотическая акция «Про Героя». Присоединился к акции и Подольск, в этот же день первые участники записали свои видеовоспоминания в Центральной библиотеке горокруга. Всего в Подольске в акции принимают участие 16 библиотек.

«1 февраля записать видеовоспоминание жители муниципалитета смогут в трех библиотеках-филиалах МУК «ЦБС г. Подольска», в том числе в филиале №1 имени Павла Северного на Революционном проспекте, 32/34, офис 1, с 13:00 до 15:00, телефон: 8(496)763-65-75; в филиале №18 в поселке Молодежный, 18А, с 11:00 до 13:00, телефон: 8(916)244-12-43; в филиале №19 в поселке Железнодорожный, улица Большая Серпуховская, 214А, с 14:00 до 16:00, телефон: 8(496)761-46-15», - говорится в сообщении.

Третьего февраля видеовоспоминания можно будет записать в библиотеке-филиале №2 ЦБС по адресу: Подольск, проспект Юных Ленинцев, 32, с 16:00 до 18:00, телефон: 8(496)765-00-56.

Видеовоспоминания, которые запишут жители округа о своих родных, воевавших на фронтах, в партизанских отрядах или работавших в тылу во время Великой Отечественной войны, соберут и увековечат в новом музее Подмосковья «Зоя» в Петрищево. Участники акции представляют рассказы о своем герое продолжительностью до 1,5 минуты, с приложением его фотографии (по возможности на электронном носителе).