РИАМО - 1 фев. Спасателям удалось локализовать пожар, который произошел на территории комплекса бань на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 12:07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре. <…> Принятыми мерами в 13:08 пожар был локализован», - говорится в сообщении.

Пожар произошел в строении по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом 16. Площадь возгорание составила 100 квадратных метров.

По имеющимся данным, все люди были эвакуированы из здания. Сообщений о пострадавших нет.