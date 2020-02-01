РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Трасса для катания на тюбингах открылась в горнолыжном комплексе «Красная Горка» в подмосковном Подольске, оплатить катание на горке и взять напрокат оборудование можно в специальном здании, сообщил «РИАМО в Подольске» директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

«В субботу, 1 февраля, с 14:00 все желающие могут покататься на тюбингах в горнолыжном комплексе «Красная Горка». Цена катания за полчаса на выходных составляет 300 рублей, за один час – 600 рублей. В первый день работы склона покататься в течение часа можно будет за 500 рублей. В будни можно будет покататься за 300 рублей в час и за 200 рублей полчаса. В цену входит пользование услугами подъемника, прокат тюбинга и шлема», – сказал Сабуров.

По его словам, с 1 декабря в администрацию комплекса поступило более 10 тысяч обращений с просьбой открыть склон для катания на тюбингах. Задержка его открытия связана с тем, что в ноябре 2019 года комплексу не хватило для начала оснежения мощности электроподключения, затем подвела погода аномальным теплом и отсутствием снега.

Со своими тюбингами в целях безопасности приходить на склон нельзя.

Горнолыжный комплекс «Красная Горка» расположен на холме над плотиной на реке Пахре. По выходным он работает с 09:00 до 23:30. В понедельник комплекс работает с 14:00 до 22:00, по вторникам, средам, четвергам – с 11:00 до 22:00, по пятницам с 11:00 до 23:30.

Пока в «Красной Горке» работает только учебный склон с подъемниками для занятий горнолыжным спортом и сноубордом, готовится к запуску основной. Длина склонов – от 100 до 380 метров, трассы освещены и постоянно выравниваются с помощью ратрака. На склонах комплекса работает система оснежения.

Оплатить катание на горке и взять напрокат оборудование можно в специальном здании. Там же есть мастерская по ремонту и тюнингу горнолыжного оборудования. Желающим освоить или усовершенствовать технику катания на лыжах или сноуборде помогают опытные инструкторы.

Для удобства посетителей оборудовали места для переодевания. Работает детская школа горнолыжного спорта и сноуборда. По выходным работает кафе, где можно быстро и вкусно перекусить.

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