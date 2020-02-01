РИАМО - 1 фев. От станции «Славянский мир» до «Улица Генерала Тюленева» на Коммунарской линии Московского метрополитена стартовала проходка правого перегонного тоннеля, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В пятницу, 31 января, мы запустили шестиметровый щит «Дарья» китайского производства. Он построит правый перегонный тоннель между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева» на Коммунарской линии метро. Это четвертая проходка на строящийся Коммунарской линии метро», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что длина участка составит 825 метров.

Коммунарская линия начнется от станции МЦК «Крымская» до города Троицк. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы.