РИАМО - 1 фев. В строении на территории комплекса бань на северо-западе Москвы произошел пожар, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
«В 12:07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре», - говорится в сообщении.
Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. По словам администрации объекта, люди из здания были эвакуированы. Информации о пострадавших нет.
Пожар в банном комплексе на северо‑западе Москвы локализовали>>
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