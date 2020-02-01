РИАМО - 1 фев. В строении на территории комплекса бань на северо-западе Москвы произошел пожар, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 12:07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре», - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. По словам администрации объекта, люди из здания были эвакуированы. Информации о пострадавших нет.

Пожар в банном комплексе на северо‑западе Москвы локализовали>>